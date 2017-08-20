مدير التكوين بوزراة التربية: 10 آلاف أستاذ معني بالتكوين البيداغوجي التحضيري

أكد مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية، كمال حمادو، هذا الأحد بالجزائر العاصمة، أن أزيد من 10 آلاف أستاذ ناجح في مسابقة جوان الفارط، معنيون بالمشاركة في التكوين البيداغوجي التحضيري على المستوى الوطني، تحسبا للدخول المدرسي 2018/2017.

وخلال إعطائه إشارة انطلاق الدورة التكوينية بثانوية عمر راسم بالجزائر الوسطى، والتي تخص 285 أستاذ موزعين على الطورين المتوسط والثانوي، أوضح حمادو أن أزيد من 10 آلاف أستاذ معنيون بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف الى "تغطية كل المناصب وتأطير كل الأفواج البيداغوجية على المستوى الوطني".

وبعدما أشار أن هذه الدورة تمتد إلى غاية 31 أوت، أكد المسؤول ذاته أن التكوين التحضيري يدوم حوالي 200 ساعة موزعة على مختلف مراحل السنة الدراسية، سيما في العطل.

وفي السياق ذاته، ذكر حمادو أن عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين متواصلة بغية سد العجز المسجل في بعض المواد.

للإشارة تشمل الدورة التكوينية التي تجرى بثانوية عمر راسم 285 أستاذ موزعين على الطورين الثاني الثالث.