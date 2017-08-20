الكرة الطائرة/مونديال-2017 دون 23 عاما /المجموعة "ب" - الجولة 3/ : انهزام المنتخب الجزائري أمام إيران (4-1)

انهزم المنتخب الجزائري للكرة الطائرة لأقل من 23 سنة أمام نظيره الإيراني بنتيجة 4 أشواط لشوط واحد لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة العالم للفئة العمرية اليوم الأحد بالقاهرة (مصر).

ونجح الخضر في الفوز بالشوط الأول و هو الأول في المنافسة بنتيجة (18-16) قبل أن يعود الإيرانيون بقوة و يفوزوا بالأشواط الأربعة الموالية (15-8, 15-7 و 15-12)

هذا التعثر هو الثالث "الخضر" خسارتهم الثانية, بعد الهزيمتين المسجلتين أمام روسيا, حاملة اللقب و الأرجنتين بنفس النتيجة (4-0).

و لحساب نفس المجموعة الثانية, تغلب كل من روسيا و الأرجنتين أمام لى التوالي الصين (4-0) و تركيا (4-2).

و ستواجه الجزائر خلال مقابلتها الرابعة منتخب الصين يوم الإثنين على الساعة 00ر14.

وتجدر الاشارة انه خلال هذه الطبعة الثالثة من المنافسة العالمية لأقل من 23 سنةي ارتأت الاتحادية الدولية للعبة القيام بإجراء بعض التعديلات في القوانين.

ويتمثل التغيير الاول في مجموع النقاط التي تمكن الفريق من الفوز بشوط و الذي تقلص من 25 الى 15 مع ضرورة ان يكون التقدم بفارق نقطتين على الاقل بين الفريقين الفائز و المنهزمي فيما يرفع مجموع نقاط الشوط الحاسم من 15 الى 17 نقطة.

ويتمثل التعديل الثاني الذي يتم تجريبه في هذه المنافسة في رفع عدد الاشواط في المقابلة (من 5 الى 7) مع اعتبار الفريق فائزا باللقاء اذا تمكن من الفوز بأربعة اشواط (4-0, 4-1, 4-2 أو 4-3).

و سيتأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي المقرر إجراؤه في 24 أغسطس الجاري.