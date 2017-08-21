انتشال جثث أربعة غرقى داخل البرك و السدود بولاية تيبازة

انتشل عناصر الحماية المدنية لولاية تيبازة خلال الـ48 ساعة الماضية جثث أربعة غرقى ثلاثة منهم هلكوا داخل البرك والسدود.

وتدخل عناصر الحماية المدنية مساء أمس بأحد المزارع بالقليعة لإنتشال جثة شقيقين يشتبه في وفاتهما غرقا ببئر حيث يبلغان من العمر على التوالي 18 و 37 سنة حسب المصادر.

كما سجلت ذات المصالح أول أمس السبت هلاك كهل يبلغ من العمر 68 سنة ينحدر من منطقة فجانة بسد بوكردان بسيدي أعمر بعد رحلة رعي بالغنم حيث عثر على ملابسه وهاتفه النقال على ضفاف السد.

وفي نفس اليوم (السبت) انتشلت مصالح الحماية المدنية بشاطئ الحمدانية شرقي شرشال جثة شاب غريق ينحدر من مدينة خميس مليانة بعين الدفلى يبلغ من العمر 21 سنة.

و كانت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة أعلنت في حصيلة أصدرتها يوم 14 أغسطس الماضي عن تسجيل ثلاثة غرقى منذ افتتاح موسم الإصطياف يوم الفاتح يونيو إثنين منهما في شواطئ ممنوع بها السباحة و إنقاذ 3800 من الغرق من أصل 6271 تدخلا بالشواطئ.