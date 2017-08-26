الألعاب الجامعية العالمية 2017 (400 م حواجز) : لحولو يهدي الجزائر الميدالية البرونزية

أحرز الجزائري عبد المالك لحولو الميدالية البرونزية لسباق 400 م حواجز عقب النهائي الذي جرى اليوم السبت بتايبي في إطارالطبعةال29 للألعاب الجامعية العالمية 2017 التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 30 أوت.

أنهى الجزائري السباق في المرتبة الثالثة بتوقيت 30ر49 بينما عادت الميدالية الذهبية للعداء سانتوس أكوينو من جمهورية الدومينيكان بتوقيت 65ر48 في حين عادت الميدالية الفضية لممثل تايبي شان شياح(05ر49).

وقد تأهل لحولو الى الدور النهائي بعد ما احتل المركز الثاني في نصف النهائي ضمن المجموعة الأولى بتوقيت (50.80), خلف البولوني دوبك باتريك (50.14) و قبل التشيكي مولر فيت (50.95).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية