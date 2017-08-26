عز الدين ميهوبي يزور الفنان جمال علام ببجاية

قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم السبت بزيارة المطرب جمال علام الموجود في فترة نقاهة بمنزله بعد تلقيه لعلاج مكثف بالخارج ي حسب خلية الإعلام بالولاية.

واطمأن الوزير على صحة الفنان و نقل له تعاطف و تضامن الحكومة معه حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن اللقاء جرى في جو حميمي لا سيما و أن جمال علام استعاد صحته.

وذكرت ممثلة الولاية كهينة تواتي أن الحديث دار أيضا حول المشاريع الفنية والثقافية لهذا الفنان خصوصا في مجال الكتابة و إنهاء كتابه الذي بصدد انجازه.

وفي هذا الصدد أكد ميهوبي تضامن دائرته الوزارية و الحكومة مع مبادرات الفنان و دعمه بالمساعدة اللازمة ي حسب السيدة كهينة.

وكان للفنان جمال علام الذي تخرج من معهد الموسيقى ببجاية غداة الاستقلال مشوارا فنيا طويلا سواء بداخل البلاد أو خارجها

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية