المديرة الفرعية للأمن الصحـي الغذائــي: 400 وحـــدة لذبــح الأضــاحي عبــر الوطــن

دعت المديرة الفرعية للأمن الصحي الغذائي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سميرة دوايسية ، كافة المواطنين لاعتماد وحدات الذبح المقدرة بـ 400 وحدة على المستوى الوطني ، لضمان ذبح صحي تحت إشراف البياطرة.

و في هذا الصدد أوضحت سميرة دوايسية للقناة الإذاعية الأولى أن المهام الرئيسية للبيطري هي المراقبة الصحية للأضاحي ، مشيرة إلى أن هناك أمراضا لا تظهر من الفحص الخارجي للحيوان إلا بعد الذبح.

و أضافت المديرة الفرعية للأمن الصحي الغذائي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري أنه من النصائح الرئيسية التي توجه إلى المواطن أن يأخذ أضحيته إلى المذبح ، حيث يجد البياطرة المشرفين الذين يقومون بالمعاينة الصحية للكباش.

و أكدت المتحدثة ذاتها على تواجد 400 وحدة ذبح و مسالخ عبر الوطن و توجد فرق من البياطرة المداومة يوم العيد من أجل الغرض، و ما على المواطن إلى التقرب من هذه الوحدات أحسن من النحر في البيوت لضمان سلامة الأضحية من الأمراض، مشيرة إلى وجود فرق تتجول عبر الأحياء ، و تشدد على ذهاب المواطن بأضحيته إلى المذبح الموجود ببلديته.

المصدر: الإذاعة الجزائرية