وفاة 11 شخصا في حوادث مرور خلال ال 24 ساعة الأخيرة

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت خلال ال 24 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن, حسب حصيلة أوردتها هذا الاثنين مصالح الحماية المدنية.

وقد كانت أثقل حصيلة بولاية تيزي وزو حيث توفي خمسة أشخاص في حادثي مرور تسبب أخطرهما في وفاة أربعة أشخاص بعد انحراف سيارة وسقوطها من جسر على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بالمكان المسمى واد عيسي ببلدية تيزي وزو.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل انتشال جثتي غريقين, الأول يبلغ من العمر 58 سنة بشاطىء ستارة ببلدية جنات, ولاية بومرداس، والثاني طفل يبلغ من العمر 6 سنوات غرق ببركة مائية بالمكان المسمى عمران ببلدية أولاد فاضل، ولاية باتنة.

وذكرت ذات المصالح أن جهازها المسخر لحراسة الشواطئ والسباحة قام خلال الفترة الممتدة من الفاتح يونيو إلى 27 أغسطس 2017 بحوالي 77 الف تدخل لإنقاذ 51809 شخص من غرق محقق.

وقد تم في هذه العملية تسجيل وفاة 118 شخص على مستوى الشواطئ منها 69 وفاة في الشواطئ الممنوعة للسباحة و 89 وفاة بالمجمعات المائية من بينها 18 بالسدود و13 بالوديان و27 بالبرك المائية و21 بالحواجز المائية و 9 في المسابح والأحواض وحالة وفاة واحدة في البحيرات.