نفطال تضمن التموين بالوقود خلال أيام عيد الأضحى

أكدت المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية (نفطال) أن جميع محطات الوقود التابعة لها عبر التراب الوطني ستبقى مفتوحة وتضمن التموين بالوقود بشكل عادي خلال عيد الأضحى المصادف ليومي الجمعة والسبت حسبما أفاد به بيان للشركة هذا الاثنين.

وأشار البيان أن "سيتم التموين بالمنتوجات البترولية خلال أيام عيد الأضحى المبارك على غرار باقي أيام السنة وذلك عبر جميع محطات توزيع الوقود ونقاط البيع التابعة لنفطال 24سا/24 في كامل التراب الوطني".