توفير وتعزيز خدمات نقل المسافرين أيام عيد الأضحى والدخول الاجتماعي

وجه وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان تعليمات صارمة لإطارات القطاع حثهم من خلالها على العمل لتحسين و تعزيز و تسهيل خدمات نقل المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المتزامن مع دخول الموسم الاجتماعي الجديد.

و طالب الوزير زعلان من إطارات دائرته الوزارية و مختلف المؤسسات تحت الوصاية بوضع برنامج عمل خاص لضمان خدمات تنقل المواطنين عبر القطار و ذلك من خلال تدعيم خطوط السكك الحديدة بقاطرات إضافية.

كما أمر الوزير بالإبقاء على جميع خدمات خطوط النقل الحضري و شبه الحضري بواسطة الحافلات و المترو و التراموي والمصاعد الهوائية وذلك خلال أيام العيد .

و بهدف تدعيم خطوط النقل ما بين الولايات طالب الوزير منح رخص استثنائية خاصة بهذه المناسبة، كما حث المسؤولين على ضرورة العمل لتقديم خدمات في المستوى للمسافرين سواء على مستوى المطارات أو محطات النقل البحرية والبرية.

إلى ذلك أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري بالجزائر العاصمة عن برنامج رحلات خاصة عبر أربع محطات رئيسية خصيصا بمناسبة عيد الأضحى، و ستضمن الحافلات رحلات منتظمة و في توقيت محدد طيلة العيد لضمان تنقل المواطنين عبر البلديات و باتجاه المقابر الكبرى بولاية الجزائر.