كاس العالم 2018 (تصفيات/ الجولة الثالثة): الجزائر تواجه زامبيا يوم السبت بلوزاكا و آدم وناس يغيب عن المباراة

سيغيب الدولي الجزائري آدم وناس الذي يعاني من ذبحة صدرية عن المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الزامبي بالملعب الوطني بلوزاكا يوم السبت المقبل ابتداء من الساعة (00ر14) بتوقيت الجزائري لحسبا الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2018 ي حسب ما افادته اليوم الخميس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

وأوضح نفس المصدر انّ اللاعب آدم وناس الذي يعاني من ذبحة صدرية منذ يوم الاربعاءي يوجد حاليا في فترة راحة من أجل التعافي بسرعة وعليه سوف لن يتنقل هذا الاخير الى لوزاكا مع النخبة الوطنية.

ويأمل الطاقم الفني الوطني استعادة خدمات اللاعب بشكل جيد في مقابلة العودة المقررة بقسنطينة يوم 5 سبتمبر المقبل .

ومن جهتهي من المتوّقع ان يلتحق الدولي الجزائري رياض محرز - الذي رخصت له الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) والمدرب الوطني لوكاس الكاراس بالمغادرة على وجه السرعة لأوروبا من اجل ترسيم تعاقده مع ناديه الاوروبي الجديدي- مباشرة بالتشكيلة الوطنية بزامبيا.

وعليه تنقل المنتخب الوطني الى زامبيا اليوم الخميس الى زامبيا بتعداد 21 لاعباي علما انّ اللاعبين كمال بلعربي و اسامة درفلو اللذان التحقا بالفريق على سبيل الدعوة فقط ي لم يكونا ضمن التشكيلة المغادرة الى زامبيا.

وقبل الطيران الى زامبيا كان المنتخب الوطني الجزائري قد اجرى صبيحة اليوم الخميس حصة تدريبية اخيرة بالمركز الفني بسيدي موسى قبل التنقل الى زامبيا على الساعة ال00ر11سا ي من اجل مواجهة المنتخب المحلي يوم السبت ل. وقد استغرقت الحصة التدريبية ساعة واحدة فقط خصص العمل فيها للجانب الفني .

وعرفت هذه الحصة التدريبية الاخيرة مشاركة 22 لاعبا من مجموع ال25 الذين وجهت لهم الدعوة بما فيهم ياسين براهيمي الذي ركن امس الاربعاء للراحة ي في الوقت الذي أجرى فيه الحارس رايس مبولحي في وقت مبكر حصة تدريبية منفردة تحت اشراف مدرب حراس المرمى عزيز بوراس.

سيستضيف "الخضر" نفس المنتخب يوم الثلاثاء 5 سبتمبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (45ر20) ضمن الجولة الرابعة. وبعد جولتين من التصفيات تحتل الجزائر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد نيجيريا (6ن) والكاميرون (2ن) و مناصفة مع زامبيا (1ن).