الرئــيس بــوتفليقــة يتـــرأس اجــتمــاعــا لمــجــلس الــــوزراء

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الاربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة مخطط عمل حكومة الوزير الاول أحمد أويحيى، الى جانب نقاط أخرى لا سيما مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليديلصالح الخزينة العمومية.

وبعد اقراره من طرف مجلس الوزراء سيرسل مخطط عمل الحكومة الى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته واثرائه قبل المصادقة عليه.

ويدخل مخطط عمل الحكومة في اطار مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية بالاعتماد على نمط النمو الجديد المعتمد وخريطة الطريق من أجل تقويم المالية العمومية المصادق عليهما في جويلية 2016.

وجاء مخطط الحكومة الذي يسطر خريطة طريق ومحاور عمله في سياق يتميز بمواصلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات المواطنين الاجتماعية في إطار السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة بدفع من رئيس الدولة.

ويرتكز مخطط عمل الحكومة على عدة محاور تتمثل في الحفاظ على أمن البلد واستقراره ووحدته فضلا عن تعزيز الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة التسيير.

كما ستسعى الحكومة من خلال هذا المخطط إلى الحفاظ على حركية النمو وتنويع الصادرات وتعزيز التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية والحفاظ على قدرات الدفاع الوطني وتطبيق سياسة خارجية يحددها رئيس الجمهورية في كنف احترام الثوابت الدبلوماسية للبلد.

و يأتي عرض مخطط عمل الحكومة أيضا في ظرف يتميز بالنداء الذي وجهه رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء يوم المجاهد الى "التجند والتضامن والحوار المتواصل بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين و الاقتصاديين من أجل مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع اسعار البترول منذ أكثر من ثلاث سنوات".

واضافة الى مخطط عمل الحكومة سيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون النقد و القرض من أجل فتح المجال أمام التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطنيي حسبما أكده السيد أويحيى على هامش مراسم افتتاح الدورة العادية لغرفتي البرلمان.

ويذكر أنه غداة تعيينه على راس الحكومة أوضح السيد أويحيى أنه سيواصل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي انطلق سنة 2014 .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج