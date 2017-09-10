حجز قرابة 4 قناطير من الكيف المعالج بأقصى الحدود الغربية للوطن

تمكنت مصالح الدرك الوطني هذا الأحد بالقرب من الشريط الحدودي الغربي داخل إقليم ولاية تلمسان من حجز أزيد من 385 كلغ من مادة الكيف المعالج، حسبما علم لدى الجهاز الأمني المذكور.

وذكر نفس المصدر أنه خلال دورية أمنية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبوغرارة (مغنية) تم توقيف ثلاثة أشخاص على متن سيارة سياحية ضبط بحوزتهم من خلال تفتيش مركبتهم على 200 غرام من مادة الكيف المعالج.

ومواصلة للتحقيق في هذه القضية بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لتلمسان ولدى تفتيش منزل أحد الأشخاص الموقوفين تم ضبط 385 كلغ من الكيف المعالج.