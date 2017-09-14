هامل يثمن جهود منظمة دول شرق افريقيا والنتائج التي حققتها طوال الـ 19 سنة

ثمن المدير العام للأمن الوطني ورئيس الأفريبول اللواء عبد الغني هامل أمس الأربعاء جهود منظمة الشرطة لدول شرق افريقيا (الأيبكو) والنتائج الإيجابية التي حققتها طيلة 19 سنة "من العمل الأمني المتميز".

وأوضح ذات المصدر أن رئيس الأفريبول قد نوه خلال مداخلة قدمها خلال أشغال الإجتماع الـ 19 لمنظمة (الإيبكو) الذي تحتضنه مدينة كامبالا الأوغندية من الـ 13 إلى الـ 15 سبتمبر الجاري "بضرورة تفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الأفريبول التي ستعمل -كما أضاف-على تعزيز الخطط الإستراتيجية المسطرة من طرف الدول الأعضاء".

كما أشار بالمناسبة إلى المرحلة الحساسة التي تمر بها القارة الإفريقية من "ظروف أمنية دقيقة"تستلزم -كما قال- "تكثيف الجهود وتوثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار" بما يتجاوز البعد الإقليميي سيما والأفريبول -حسبه-"ثمرة مساعي "كافة قادة ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون الأفارقة من خلال دعمهم ومرافقتهم لكافة مراحل تأسيسه معربا عن أمله في أن تتوج أشغال هذا اللقاء بتوصيات تكون في مستوى تطلعات الدول الأعضاء.

اللواء هامل يقلد بوسام الدرجة الأولى للشرطة الأوغندية بكامبالا

وعلى هامش هذا الاجتماع قلد اللواء عبد الغني هامل بوسام الدرجة الأولى للشرطة الأوغندية من قبل إدوارد كيوانوكا سكاند، نائب رئيس الجمهورية الأوغندية، وأهدى هامل هذا الوسام إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.