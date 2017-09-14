وهران: إحباط محاولة ترويج أكثر من قنطار كيف قادم من المغرب

أحبطت مصالح الدرك الوطني لولاية وهران هذا الأسبوع محاولة ترويج 103 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغربي حسبما علم هذا الخميس لدى هذه الهيئة الأمنية.

قامت عناصر فصيلة الأبحاث بالتنسيق مع سرية أمن الطرقات خلال هذه العملية اثر استغلال معلومات وردت إليهم بتفكيك شبكة اتجار بالمخدرات مكونة من 4 أشخاص.

وبعد نصب حاجز مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 4 ببلدية الكرمة (المدخل الجنوبي لمدينة وهران) تم توقيف تجار المخدرات كما تمكنت ذات العناصر من حجز 3 مركبات وشاحنة.

وأفاد المصدر أن التحقيقات دامت لمدة شهر تقريبا خاصة أثناء متابعة تحركات أفراد هذه الشبكة التي كانت تحضر لنقل 103 كغ من الكيف نحو شرق البلاد بعد استقدامها من الحدود الغربية لوطن مرورا بوهران.

المصدر:واج