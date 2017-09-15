مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا حول التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

سيعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية .

وأكد الوفد الإثيوبي الذي يتولى رئاسة المجلس لشهر سبتمبر في مذكرة أن وفدي الولايات المتحدة واليابان لدى الأمم المتحدة قد طلبا من رئاسة المجلس الدعوة لإجراء مناقشات عاجلة.

وأشارت تقارير إلى أن جمهورية كوريا قد اطلقت صاروخا مرّ فوق جزيرة هوكايدو شمالي الياباني متوجها نحو المحيط الهادي اليوم الجمعة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم الاثنين بالإجماع قرارا لفرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية في 3 سبتمبر الحالي في انتهاك لقرارات مجلس الأمن السابقة.

هذه العقوبات وهي الثالثة من نوعها من قبل مجلس الأمن ضد بيونغ يانغ خلال 5 أسابيع تستهدف تقييد إمدادات النفط لكوريا الشمالية بنحو 30% وحظر كافة صادراتها من الأنسجة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي وحظر تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج وهو تاسع قرار عقوبات أممي ضد كوريا منذ عام 2006.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج