الصحراء الغربية: لقاء أول في نيويورك بين وفد عن البوليزاريو و كوهلر

التقى وفد عن جبهة البوليزاريو يقوده المنسق الصحراوي لبعثة المينورسوي محمد خداد أمس الخميس بنيويورك مع المبعوث الاممي للصحراء الغربيةي هورست كوهلر.

اللقاء الذي جرى بحضور ممثل جبهة البوليزاريو لدى الامم المتحدةي أحمد بوخاريي سمح بتبادل وجهات النظر ومعلومات حول المسار الأممي في الصحراء الغربية.

كما تناول هذا اللقاء وهو أول تواصل رسمي بين الطرفين آفاق هذا المسار في إطار المهمة الموكلة للسيد كوهلر من طرف مجلس الامن و الأمين العام الأممي بغية التوصل إلى حل عادل و مستدام يضمن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير و الاستقلال.

و بهذه المناسبة جددت جبهة البوليزاريو استعدادها للتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسوية للقضية الصحراوية.

ومن المقرر أن يعرض المبعوث الأممي الجديد الذي عين خلفا لكريستوفر روسي تقريره الأول عن الصحراء الغربية في غضون ستة أشهر.

و كان الأمين العام للأمم المتحدة قد وعد في أبريل الماضي بإعطاء "ديناميكية جديدة" للمفاوضات المتوقفة منذ 2012.

كما طلب مجلس الأمن من الأمانة العامة للأمم المتحدة تسهيل انعقاد مفاوضات مباشرة بين الطرفين تفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.