دورة الحمامات للتنس: الجزائرية إيبو تتوج باللقب الفردي

توجت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو هذا الأحد باللقب الفردي لدورة الحمامات الدولية "المفتوحة" للتنس التي جرت وقائعها بتونس من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري، عقب فوزها في النهائي على اللاعبة الروسية فارفارا غراشيفا 3-6 7-6 (7-4) 6-0.

وتمكنت بطلة إفريقيا 2015 من حسم الأمور لصالحها في الشوط الثالث بعد أن كانت النتيجة شوطا لمثله في لقاء دام ساعتين وأربع وستين دقيقة.

ويأتي هذا التتويج للجزائرية ردا للاعتبار بعد إقصائها في الدور الأول من منافسة الزوجي، يوم الثلاثاء الفارط مع زميلتها الفرنسية فيونا كودينو أمام الثنائي المتكون من الأرجنتينية فيكتوريا بوسيو والكولومبية ماريا غونزاليز هيرازو بنتيجة 2-6 6-3 (10-7).

ورصد لهذه المنافسة التي جرت بالأراضي الترابية جائزة مالية تقدر ب 15000 دولار أمريكي.

المصدر/واج