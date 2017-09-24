القضاء على إرهابي"خطير"بتيبازة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيبازة من القضاء على إرهابي"خطير"بمنطقة تاقرارة التابعة لبلدية مراد ي حيث مكنت هذه العملية أيضا من استرجاع مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأغراض مختلفة يحسب ما أورده هذا الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أن"في إطار مكافحة الإرهابي وعلى إثر كمين نصبت هي اليوم 24 سبتمبر 2017 مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيبازة /ن.ع1 تم القضاء على إرهابي (01) خطير بمنطقة تاقرارة التابعة لبلدية مرادي،حيث مكنت هذه العملية النوعية من استرجاع مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف وأغراض مختلفة".

من جهة أخرىي -يضيف البيان-"تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن لولاية أدرار/ ن.ع.3 من استرجاع مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن مملوءة وحمالة مخازن".

وأبرز المصدر أن"هذه العمليات تأتي لتؤكد مرة أخرى مدى المتابعة واليقظة الدائمة لقوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية