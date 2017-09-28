وزارة التربية تفتح التسجيلات لمترشحي الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2017/2018

28/09/2017 - 15:21

أعلنت وزارة التربية الوطنية هذا الخميس على  فتح التسجيلات لمترشحي الامتحانات  المدرسية للسنة الدراسية 2018/2017 حسبما  ما ورد في بيان للوزارة . 

وقد حددت الوزارة التسجيلات بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا من 09 أكتوبر  إلى 09 نوفمبر 2017 على الموقع http://bac.onec.dz وشاهدة امتحان التعليم  المتوسط من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2017 على الموقع  http://bem.onec.dz في حين ستكون التسجيلات بالنسبة لامتحان نهاية الطور الابتدائي من 15 أكتوبر  إلى 15 نوفمبر 2017 على الموقع  http://cinq.onec.dz.

           

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