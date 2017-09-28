وزارة التربية تفتح التسجيلات لمترشحي الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2017/2018

أعلنت وزارة التربية الوطنية هذا الخميس على فتح التسجيلات لمترشحي الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2018/2017 حسبما ما ورد في بيان للوزارة .

وقد حددت الوزارة التسجيلات بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا من 09 أكتوبر إلى 09 نوفمبر 2017 على الموقع http://bac.onec.dz وشاهدة امتحان التعليم المتوسط من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2017 على الموقع http://bem.onec.dz في حين ستكون التسجيلات بالنسبة لامتحان نهاية الطور الابتدائي من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2017 على الموقع http://cinq.onec.dz.