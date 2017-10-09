كــوبا تحيــي الذكــرى الـ 50 لرحــيل تشـي غيـــفارا

خرج أكثر من 60 ألف شخص أمس الأحد لإحياء الذكرى السنوية الـ 50 لرحيل إرنستو "تشي" غيفارا.

وحضر الرئيس الكوبي راوول كاسترو تجمعا حاشدا عند ضريح تشي جيفارا في مدينة سانتا كلارا الواقعة على بعد 300 كم شرق العاصمة هافاناي وجاء هذا التجمع تتويجا لأسبوع من الرثاء لهذا الرجل الذي ساعد في الإطاحة بالديكتاتورية في كوبا وجلب فيدل كاسترو إلى السلطةي قبل تعرضه لكمين وإعدامه في بوليفيا يوم 9 أكتوبر عام 1967.

وشارك أكثر من 60 ألف شخص في التجمع الذي جرى في ساحة الثورة بالمدينة حيث يوجد تمثال برونزي لغيفارا.

وفي الطابق الأرضي من النصب التذكاريي يوجد ما يشبه كهف صغير يضم رفات غيفارا و30 من رفاقه الذين سقطوا في بوليفيا والشعلة الأبديةي التي أضاءها الرئيس آنذاك فيدل كاستروي في تحية للمقاتلين.

وولد غيفارا في مدينة روزاريو الأرجنتينية في عام 1928 وتدرب كطبيبي وانضم إلى التمرد الذي كان يقوده فيدل كاسترو في عام 1956 للإطاحة بالديكتاتور الكوبي فولغينسيو باتيستا ولعب دورا بارزا في انتصار المتمردين.

وبعدما أصبحت كوبا تحت قيادة جديدةي غادر البلاد لمواصلة كفاحه ضد الاضطهادي حيث توجه إلى الكونغو ومن ثم إلى بوليفياي حيث تم نصب كمين له وقتله على يد مرتزقة.



المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

