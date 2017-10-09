بريدالجزائر: إدماج شامل للموظفين في إطار جهاز مساعدة الإدماج الاجتماعي

أعلن المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني هذا الإثنين و بمناسبة اليوم العالمي للبريد أنه سيتم الشروع في الإدماج الكلي لمستخدمي القطاع العاملين بالعقود في إطار صيغ التشغيل و ذلك خلال إشرافه على الإحتفالات الرسمية من ولاية أدرار .

وقال المدير العام لبريد الجزائر "أعلن عن قيام مؤسستنا بعملية إدماج شامل لمستخدمي بريد الجزائر و الموظفين في إطار جهاز مساعدة الإدماج الاجتماعي".

و أضاف دحماني سيتم في المرحلة الأولى إدماج 584 مستخدما في إطار المساعدة على الإدماج المهني DAP إلى عقود عمل مدعمة CPA من بينهم 27 على مستوى ولاية أدرار.

كما سيتم و بحسب المتحدث ذاته إدماج 535 مستخدما في إطار عقود العمل المدعمة CPA إلى عقود عمل غير محددة المدة من بينهم 13 مستخدما على مستوى ولاية أدرار على أن تليها و على عدة مراحل عمليات إدماج أخرى".

و أفاد أن الرهان المراد كسبه من خلال هذا الإجراء هو ضرورة إرضاء الزبون و خدمة المواطن بالدرجة الأولى و كذا الحفاظ على الجذوة الاقتصادية لبريد الجزائر ما يمثل مسؤوليتنا جميعا في هذه المؤسسة".

المصدر:الإذاعة الجزائرية