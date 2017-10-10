الفرنسي جون ايف شاي مدربا جديدا لشبيبة القبائل

اختارت إدارة شبيبة القبائل (الرابطة الأولى موبيليس)ي التقني الفرنسي جون إيف شايي ليكون مدربا جديدا لهذا النادي حسبما علم هذا الثلاثاء من إدارة الشبيبة.

و أوضح نسيم بن عبد الرحمن بان المدرب شاي (69 سنة) منتظر يوم غد الأربعاء بوهران حيث سيحضر المقابلة التي ستجمع بين اتحاد بلعباس و شبيبة القبائل في إطار الجولة الـ 6 من الرابطة الأولى موبيليس المبرمجة يوم الخميس بملعب 25 فبراير.

و أضاف ذات المصدر ان التقني الفرنسي سيبدأ عمله يوم الأحد المقبل مؤكدا أن إدارة شبيبة القبائل تعتقد بان جون ايف شاي الذي سبق له تدريب فريق الكناري في الفترة الممتدة بين 2003 و 2006 سيقدم الكثير للشبيبة لا سيما من خلال مشروع لعب محدد.

المصدر : وأج