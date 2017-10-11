مرموري: قطاع الصناعة التقليدية يمكن المراهنة عليه في دعم موارد الاقتصاد الوطني خارج المحروقات

دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، جميع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية إلى ضرورة تنسيق العمل والجهود من أجل ترقية وتحسين نوعية الإنتاج التقليدي والحرفي وجعله يساهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الحالية التي تعرفها البلاد".

وقال الوزير في ختام أشغال الدورة العادية للجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بأن "قطاع الصناعة التقليدية حيوي ويمكن أن نراهن عليه للمشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات لما له من مؤهلات في مجال خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل والرفع في مساهمات الدخل والوطني الخام".

وأشار مرموري في هذا الإطار إلى أن الدولة "صنفت هذا القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية"، وهو ما يزيد --كما قال- من ثقل المسؤولية ويؤكد على ضرورة العمل سويا لتخطي الصعاب ورفع التحديات والرقي بهذا المجال إلى المكانة التي يستحقها.

وفي هذا الإطار، اعتبر بأن الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف صرحا لرصد الانشغالات واقتراح المشاريع لترجمتها إلى انجازات بغية تطوير القطاع على مستوى كل ولايات الوطن، خاصة -مثلما أضاف- وأن هذا المجال يعد رافدا من روافد التنمية المحلية والوطنية.

وأشار بهذا الخصوص إلى أن عدد الحرفيين الناشطين والمسجلين في سجلات الصناعة التقليدية والحرف يفوق حاليا 340 ألف حرفي، مبرزا أنه تم لحد الآن تفعيل واستغلال 74 هيكل دعم، إضافة إلى هياكل أخرى سيتم استلامها مستقبلا في مختلف ولايات الوطن.

وفي مجال التكوين، أوضح الوزير أن أزيد من 10 آلاف حرفي استفادوا من تكوين تطبيقي وتقني في مختلف فروع الصناعة التقليدية منذ سنة 2015 من بينهم 1850 حرفي استفادوا من تكوين مماثل خلال السداسي الأول من سنة 2017 إلى جانب استفادة 9426 حرفي وصاحب مشروع من تكوين في مجال تسيير مؤسسة من بينهم 2174 خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى، تم تكوين 80 حرفيا مكونا على يد خبراء من البرازيل في مجال نشاط الأحجار الكريمة والتي حققت حاليا -كما قال مرموري- "تطورا كبيرا.

وفيما يتعلق بالترويج والتسويق، أشار الوزير إلى انه تم تنظيم أزيد من 200 تظاهرة ومعرض ترقوي للمنتوجات التقليدية شارك فيها حوالي 4000 حرفي وحرفية، مذكرا في نفس الوقت أن القطاع تعزز منذ سنة 2015 ببطاقية وطنية ورقمية للصناعة التقليدية والحرف سمحت بعصرنة النظام الإحصائي والمعلوماتي لحركية الحرفيين والنشاطات الحرفية.

وتم في ختام هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين تقضي بتمكين الحرفيين وغرف الصناعة التقليدية والحرف على المستوى الوطني من الحصول على تخفيضات قد تصل الى 90 بالمائة على عقود التأمين المختلفة.