بوعزقي: نسعى لجعل مختلف المنتوجات الفلاحية في صلب التنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أبدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي ارتياحه لنوعية المنتوج المتنوع المعروض ضمن فعاليات الصالون الدولي للمنتوجات الفلاحية بقصر المعارض.

وأكد عبد القادر بوعزقي خلال زيارته للمعرض أن الحكومة تسعى لجعل مختلف المنتوجات الفلاحية في صلب التنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

و في هذا الصدد قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في تصريح للإذاعة الوطنية إنه من الواجب جعل المنتوج الفلاحي في صلب التنمية الاقتصادية لضمان الاكتفاء الذاتي بما يقارب أو أكثر من 80 بالمائة من متطلبات المواطن ، مشيرا إلى أنه لاحظ وفرة في الكثير من المنتوجات.

كما دعا وزير بوعزقي القائمين على الشأن الفلاحي كل حسب اختصاصه إلى العمل على تنظيمه أكثر ،حفاظا على النوعية والتوجه إلى التصدير.

وفي هذا الشأن أكد الوزير على وجوب تنظيم مختلف المنتوجات الوفيرة وتخزينها وتكييفها وتحويلها للذهاب إلى تصديرها .

المصدر: الإذاعة الجزائرية