تعيين الجزائري رابح أرزقي مختصا رئيسيا في الاقتصاد بالبنك العالمي مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عُين الخبير الجزائري رابح أرزقي كمختص رئيسي في الاقتصاد مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلفا للسريلانكي شانتا دفاراجان.

وكان أرزقي يشغل منصب رئيس وحدة المواد الأولية بقسم الدراسات بصندوق النقد الدولي حيث عالج العديد من المسائل من بينها الطاقة والمواد الاولية والاقتصاد الدولي الكلي إضافة إلى اقتصاد التنمية.

كما قاد وشارك الخبير الجزائري في العديد من المهام في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويعد أرزقي أستاذ مشارك غير مقيم بمعهد "ثينك ثانك" الأمريكي ومعهد بروكينغس إضافة إلى جامعة أكسفورد.

إلى ذلك يملك الخبير الجزائري الذي استلم مهامه بالبنك العالمي يوم الثلاثاء الفارط في رصيده العديد من المقالات المنشورة في مجلات موجهة إلى المختصين كما شارك في تأليف العديد من الكتب وطبعات خاصة للمجلات الجامعية .

علاوة على ذلك يشغل المسؤول الجديد للبنك العالمي منصب رئيس تحرير مجلة الابحاث بصندوق النقد الدولي ومحرر مشارك بمجلة اقتصاد التنمية.

ويذكر ان أرزقي رابح متحصل على شهادة في العلوم من المدرسة الوطنية للإحصاء والادارة الاقتصادية بباريس (فرنسا) إضافة إلى شهادة الدكتوراه من المعهد الجامعي الأوروبي بفلورانس (إيطاليا).