الرابطة الأولى: نادي بارادو - دفاع تاجنانت في افتتاح الجولة السابعة

تنطلق الجولة السابعة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم هذا الاثنين بإجراء مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات بين نادي اتليتيك بارادو و الضيف دفاع تاجنانت, بملعب عمر حمادي (الجزائر) ابتداء من الساعة 00ر17.

و بات "الباك" (المركز السابع / 8 نقاط) مطالبا بتأكيد تعادله امام مضيفه نصر حسين داي (1-1) في الجولة السابقة, في الوقت الذي يريد الدفاع (المركز السابع / 8 ن) تأكيد هو الآخر صحوته بعد الفوز الهام المحقق على اتحاد البليدة (1-0).

وفي حال الفوز, سيصعد بارادو الى الصف الرابع مؤقتا مناصفة مع شبيبة الساورة و مولودية وهران (11ن لكل منهما).

وتقام بقية لقاءات الجولة السابعة يوم الثلاثاء, يتقدمهم داربي الشرق الكبير بين المتصدر شباب قسنطينة (13ن) و الملاحق وفاق سطيف (12ن).

بالمقابل تم تأجيل لقاء اتحاد الجزائر أمام اتحاد بسكرة الى تاريخ لاحق بسبب مشاركة النادي العاصمي في المنافسة القارية (إياب نصف نهائي رابطة الأبطال أمام الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت).

برنامج اللقاءات:

الاثنين 16 اكتوبر:

ملعب عمر حمادي (الجزائر) : نادي بارادو - دفاع تاجنانت (00ر17)

الثلاثاء 17 اكتوبر:

وهران (زبانة) : مولودية وهران - مولودية الجزائر (00ر16)

المدية : اولمبي المدية - شباب بلوزداد (00ر16)

البليدة (براكني) : اتحاد البليدة - اتحاد بلعباس (00ر16)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - اتحاد الحراش (00ر16)

قسنطينة (حملاوي) : شباب قسنطينة - وفاق سطيف (45ر17)

بشار : شبيبة الساورة - نصر حسين داي (00ر19)

الجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - اتحاد بسكرة (تأجل الى تاريخ لاحق)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 13 6

2. شباب بلوزداد 12 6

--. وفاق سطيف 12 6

4. شبيبة الساورة 11 6

--. مولودية وهران 11 6

6. اتحاد بلعباس 10 6

7. شبيبة القبائل 8 6

--. دفاع تاجنانت 8 6

--. نادي بارادو 8 6

10. نصر حسين داي 7 6

11. أولمبي المدية 6 6

12. اتحاد الجزائر 5 4

--. مولودية الجزائر 5 5

14.اتحاد بسكرة 4 6

15. اتحاد الحراش 1 5

--. اتحاد البليدة 1 6.