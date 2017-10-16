أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات يواصلون جولاتهم الميدانية تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية

يواصل أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات زياراتهم و جولاتهم الميدانية لعدد من ولايات الوطن للوقوف على سيرورة العملية الرقابية .

و في هذا الصدد فإنه من المرتقب أن يجري وفد من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات زيارة اليوم الاثنين إلى ولاية تيزي وزو، حيث أكد نائب رئيس الهيئة إبراهيم بودوخة أن الهدف من هذه الزيارات الإطلاع على الإجراءات التنظيمية لإنجاح استحقاقات 23 نوفمبر المقبلة.

و قال إبراهيم بودوخة إن وفد من الهيئة قام بجولة تفقدية لبلدية بجاية و جولة استطلاعية لما تقوم به مديرية التنظيم على مستوى الولاية، موضحا أنه تم الإطلاع على الإجراءات المادية و الاستعدادات الإدارية لإجراء العملية الانتخابية التي تشرف عليها مديرية التنظيم في ولاية بجاية و التي كانت في المستوى.

المصدلر: الإذاعة الجزائرية/وأج

المصدر: الإذاعة الجزائرية