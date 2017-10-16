قرباج: مباراة الكأس الممتازة 2017 ستجرى يوم 1 نوفمبر بقسنطينة أو بملعب 5 جويلية

16/10/2017 - 17:47

من نهائي كأس الجزائر 2017 بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ  قرباج اليوم الاثنين أن القرار النهائي حول مكان إجراء مباراة الكأس الممتازة  2017 لكرة القدم بين وفاق سطيف و شباب بلوزداد يوم 1 نوفمبر سيتم اتخاذه عقب  الاجتماع المقرر هذا الثلاثاء بمسؤولي المركب الاولمبي محمد بوضياف بالجزائر,  مشيرا إلى إمكانية نقل المقابلة الى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في حالة عدم  جاهزية ملعب 5 جويلية. 

وقال المسؤول الأول على تسيير كرة القدم الجزائرية: "كما يعلم  الجميع تم القيام بأشغال صيانة على مستوى أرضية ملعب 5 جويلية لكنني لا اعلم  إن كان جاهزا لاحتضان المباريات. سنجتمع الثلاثاء مع إدارة المركب الاولمبي  محمد بوضياف من اجل اتخاذ قرار نهائي ببرمجة الكأس الممتازة بـ 5 جويلية و إلا  سنكون مضطرين لإجراء المقابلة بقسنطينة يوم فاتح نوفمبر على الساعة 00ر16 أو  00ر17. أولويتنا هي ملعب 5 جويلية".

و انتهت عملية صيانة الأرضية من العشب الطبيعي لملعب 5 جويلية الذي احتضن  مباريات لمولودية الجزائر و اتحاد الجزائر لحساب المنافسات الإفريقية وسط  انتقاد شديد لنوعية الأرضية. 

و في نفس السياق أوضح قرباج: "لقد اتخذنا كل الاحتياطات مع مسؤولي ملعب  قسنطينة في حال استحالة إجراء اللقاء بملعب 5 جويلية الاولمبي", مؤكد عدم نية  الرابطة تأجيل اللقاء.   

و كان ملعب حملاوي بقسنطينة مسرحا لكأس الجزائر الممتازة طبعة 2015 حيث توج  وفاق سطيف باللقب على حساب مولودية بجاية (1-0). 

و تجمع الكأس الممتازة المتوج ببطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس وفاق  سطيف و الفائز بكأس الجزائر شباب بلوزداد.

المصدر: وأج

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