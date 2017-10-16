قرباج: مباراة الكأس الممتازة 2017 ستجرى يوم 1 نوفمبر بقسنطينة أو بملعب 5 جويلية

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج اليوم الاثنين أن القرار النهائي حول مكان إجراء مباراة الكأس الممتازة 2017 لكرة القدم بين وفاق سطيف و شباب بلوزداد يوم 1 نوفمبر سيتم اتخاذه عقب الاجتماع المقرر هذا الثلاثاء بمسؤولي المركب الاولمبي محمد بوضياف بالجزائر, مشيرا إلى إمكانية نقل المقابلة الى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في حالة عدم جاهزية ملعب 5 جويلية.

وقال المسؤول الأول على تسيير كرة القدم الجزائرية: "كما يعلم الجميع تم القيام بأشغال صيانة على مستوى أرضية ملعب 5 جويلية لكنني لا اعلم إن كان جاهزا لاحتضان المباريات. سنجتمع الثلاثاء مع إدارة المركب الاولمبي محمد بوضياف من اجل اتخاذ قرار نهائي ببرمجة الكأس الممتازة بـ 5 جويلية و إلا سنكون مضطرين لإجراء المقابلة بقسنطينة يوم فاتح نوفمبر على الساعة 00ر16 أو 00ر17. أولويتنا هي ملعب 5 جويلية".

و انتهت عملية صيانة الأرضية من العشب الطبيعي لملعب 5 جويلية الذي احتضن مباريات لمولودية الجزائر و اتحاد الجزائر لحساب المنافسات الإفريقية وسط انتقاد شديد لنوعية الأرضية.

و في نفس السياق أوضح قرباج: "لقد اتخذنا كل الاحتياطات مع مسؤولي ملعب قسنطينة في حال استحالة إجراء اللقاء بملعب 5 جويلية الاولمبي", مؤكد عدم نية الرابطة تأجيل اللقاء.

و كان ملعب حملاوي بقسنطينة مسرحا لكأس الجزائر الممتازة طبعة 2015 حيث توج وفاق سطيف باللقب على حساب مولودية بجاية (1-0).

و تجمع الكأس الممتازة المتوج ببطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس وفاق سطيف و الفائز بكأس الجزائر شباب بلوزداد.

المصدر: وأج