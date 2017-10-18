الرئيس بوتفليقة يستقبل الدبلوماسي الجزائري الأخضر الابراهيمي

18/10/2017 - 18:36

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية  الأسبقي الأخضر الابراهيمي.
كان آخر منصب شغله السيد الإبراهيمي هو مبعوث الأمم المتحدة و جامعة الدول  العربية إلى سوريا قبل أن يستقيل منه نهاية مايو 2014.
يعتبر  الإبراهيمي حاليا عضوا بكل من مجموعة حكماء الاتحاد  الافريقي و لجنة الحكماء التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا.
 

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