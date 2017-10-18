الرئيس بوتفليقة يستقبل الدبلوماسي الجزائري الأخضر الابراهيمي

18/10/2017 - 18:36
الجزائر
استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الأسبقي الأخضر الابراهيمي.
استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الأسبقي الأخضر الابراهيمي.
كان آخر منصب شغله السيد الإبراهيمي هو مبعوث الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية إلى سوريا قبل أن يستقيل منه نهاية مايو 2014.
يعتبر الإبراهيمي حاليا عضوا بكل من مجموعة حكماء الاتحاد الافريقي و لجنة الحكماء التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا.