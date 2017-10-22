كواكب المنظومة الشمسية على خرائط غوغل

بإمكانك استكشاف كواكب وأقمار المنظومة الشمسية، عن طريق خرائط غوغل حيث قامت الشركة بنشر صور لكواكب وأقمار المنظومة الشمسية على خدمة خرائط غوغل (Google Maps) .

واستخدم عملاق محركات البحث غوغل صورا للمنظومة الشمسية التي تم إرسالها من قبل محطة الفضاء "كاسينى"، التي تم إطلاقها عام 1997 لكي تقوم بتصوير الكواكب وأقمار المنظومة الشمسية، وخلال فترة عملها أرسلت المحطة أكثر من نصف مليون صورة إلى الأرض.

وقام فريق غوغل بجمع البيانات والصور التي أرسلها "كاسينى" بالتعاون مع وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالات أخرى، وباستطاعة المستخدم الآن، دون مغادرة الكمبيوتر، استكشاف الأجرام السماوية بما في ذلك الزهرة والقمر والمريخ وبلوتو، فضلا عن أقمار المشتري وزحل.

كذلك بإمكانه استدارة أي كوكب من كواكب المنظومة الشمسية، مثل الكرة الأرضية، وتكبيرها وتصغيرها واستكشاف ميزات جيولوجية لأي كوكب بالمنظومة، إضافة إلى ذلك بإمكان المستخدم قراءة معلومة عن أي كوكب، وللأسف لا يوجد هناك إمكانية التجول على سطح الكوكب كما هو الحال في Street View.

يُذكر أن شركة غوغل قامت بتصوير ونشر على موقعها صورا للمحطة الفضائية الدولية، وبإمكان المستخدم مشاهدة القطاعين الروسي والأمريكي من المحطة الفضائية الدولية، إضافة الى هذا يمكن للمستخدم مشاهدة الأرض من المحطة ومشاهدة المعدات التقنية ومعرفة أين ينام رواد الفضاء ويتناولون الطعام.