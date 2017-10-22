القضاء على إرهابيين خطيرين وإلقاء القبض على آخر و كشف مأوى به 4 نساء ورضيع

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, ظهر الأحد بالعوانة ولاية جيجل القبض, على إرهابي بحوزته مسدسا آليا, وذلك على إثر عملية نوعية مكنت أيضا من كشف مأوى للإرهابيين به 4 نساء وطفل رضيع حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "مواصلة للعملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة بالعوانة ولاية جيجل, ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, ظهر اليوم 22 اكتوبر 2017 القبض على إرهابي بحوزته مسدسا آليا, فيما مكنت العملية من كشف مأوى للإرهابيين به أربع نساء وطفل رضيع".

وتابع البيان أن "حصيلة هذه العمليات التي لا تزال متواصلة ترتفع الى القضاء على ارهابيين (2) بولاية جيجل والقبض على اثنين (2) آخرين بكل من باتنة وجيجل واسترجاع ثلاث (3) مسدسات رشاشة ومسدس آلي وكمية من الذخيرة".

وكان بيان لوزارة الدفاع أوضح أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين محكم قرب بلدية سلمى بن زيادة, دائرة العوانة, ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم , على إرهابيين (2) خطيرين وضبطت مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأبرز البيان أن "هذه العملية النوعية, والتي لا تزال متواصلة, تأتي بعد تلك المحققة صباح نفس اليوم بباتنة والتي مكنت من إلقاء القبض على إرهابي خطير, لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي وتؤكد اليقظة والاستعداد الدائمين لوحداتنا في دحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

توقيف أربعة مهربين بتمنراست وبرج باجي مختار وحجز 13 قنطارا من التبغ بالوادي

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود أمس السبت بتمنراست و برج باجي مختار أربعة مهربين, في حين حجزت مفرزة أخرى بالوادي 13 قنطارا من مادة التبغ, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود يوم 21 أكتوبر 2017 بتمنراست و برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, أربعة مهربين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و 3 مركبات رباعية الدفع و نظارة ميدان و 570 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب, في حين حجزت مفرزة أخرى بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة, ثلاثة عشر قنطارا من مادة التبغ".

من جهة أخرى, "أوقف عناصر الدرك الوطني خمسة أشخاص ضبط لديهم أربعة بنادق صيد بالجلفة بالناحية العسكرية الأولى و تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية, في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وميلة وورقلة".