القضاء على إرهــابي خطيــر بجيجــل وتحــرير طفليــن من قبضتــه

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي صباح هذا الثلاثاء بجيجل على إرهابي خطير، كما تمكنت من تحرير طفلين يبلغان 05 و 07 سنوات كانا محتجزين من طرفه و ذلك إثر عملية مداهمة وتدمير مركز للإرهابيين، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيانها أنه و "مواصلة للعمليات النوعية التي تنفذها وحداتنا بجيجل وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي صباح اليوم 24 أكتوبر 2017 على إرهابي خطير بجيجل بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وذلك اثر عملية مداهمة وتدمير لمركز للإرهابيين.

ومكنت العملية كذلك من تحرير طفلين يبلغان من العمر خمس وسبع سنوات كانا محتجزين من طرف الارهابي المقضي عليه".

وبهذا ترتفع حصيلة هذه العمليات -التي لا تزال متواصلة- إلى "القضاء على خمسة إرهابيين والقبض على اثنين آخرين وتوقيف خمس نساء إرهابيات واسترجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين وكمية من الذخيرة"، يضيف المصدر ذاته.

وشددت وزارة الدفاع الوطني على أن هذه النتائج المحققة ميدانيا "تؤكد إصرار قوات الجيش الوطني الشعبي في القضاء وبصفة نهائية على ظاهرة الإرهاب وتقويض أي محاولة لزعزعة استقرار بلادنا كما تدلّ على حالة اليأس التي يعيشها بقايا هؤلاء المجرمين الذين يستغلون حتى الاطفال لتنفيذ جرائمهم الدنيئة".

.. وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بباتنة

كما دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مخابئ للإرهابيين بباتنة

واوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عمليات بحث وتمشيطي كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبيي يوم 23 أكتوبر 2017 ثلاثة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد غذائية بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة وقنبلة (01) تقليدية الصنع بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى".

و "في سياق متصل وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم أمس بولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة والتي مكنت من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين تم تحديد هوية أحد المجرمين يتعلق الأمر بالمسمى"ب. عبد الرزاق" المكنى "أبو البراء".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة - يضيف ذات المصدر- أن "مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بكل من الوادي بالناحية العسكرية الرابعة وتمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 13 مهربا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و10 أجهزة كشف عن المعادن و1380 لتر من الوقود وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية و4406 كيسا من مادة التبغ فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني 04 تجار مخدرات وضبطوا 14,3 كلغ من الكيف المعالج بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية وبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة ".

من جهة أخرى أوقفت عناصر الدرك الوطني 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وبشار وأدرار وتندوف كما اكده بيان الوزارة .

المصدر: الإذاعة الجزائرية