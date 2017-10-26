بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: المنتخب الجزائري اول متأهل للمربع الذهبي

26/10/2017 - 16:21
رياضة, الكرة الطائرة
أصبح المنتخب الجزائري للكرة الطائرة رجال أول متأهل للدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأمم2017 بعد فوزه على نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما هذا الخميس بالقاهرة في الدور ربع النهائي للمنافسة التي تستضيفها مصر حتى 29 أكتوبر الجاري.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-19, 25-13 و 25-19.
وكان الخضر قد سيطروا على المجموعة الرابعة في الدور الأول بفوزهم بكل المباريات و بنفس النتيجة (3-0) أمام على التوالي بوتسوانا، التشاد و رواندا.
وسيواجه الخضر في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء تونس-المغرب الذي سينطلق على الساعة 16.
نتيجة جزئية:
الجزائر - جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-0
باقي المباريات:
تونس - المغرب الساعة 16
الكاميرون - ليبيا الساعة 18
مصر – رواندا الساعة 20
المصدر/واج