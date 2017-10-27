إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة خلال مواجهات شرق مخيم / البريج/ وسط قطاع غزة. وتشهد عدة مناطق في القطاعي مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق خلالها الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي.

وفي الضفة الغربية قمعت قوات الاحتلال مسيرة قرية /نعلين/ الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري والتي خرجت اليوم بعنوان"من حقي أن أصل أرضي".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين بقنابل الغاز لدى اقترابهم من موقع إقامة الجدار جنوبي القرية كما طاردوا المشاركين في حقول الزيتون.

وكانت المسيرة قد انطلقت احتجاجا على قرار الاحتلال السماح لعدد محدود من المزارعين عبور البوابة والوصول إلى أراضيهم المعزولة خلف الجدار لجني ثمار الزيتون.

المصدر : واج