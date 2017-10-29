الرابطة الأولى :تأجيل مباراتي ش. بلوزداد/م. وهران و و. سطيف/ش. القبائل

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم تأجيل مباراتي شباب بلوزداد/مولودية وهران و وفاق سطيف/شبيبة القبائل المبرمجتين لحساب الجولة العاشرة للرابطة الأولى إلى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر, حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية هذا الأحد على موقعها الرسمي.
هاتان المباراتان اللتان كانتا مبرمجتين لنهاية الأسبوع الجاري (3 و 4 نوفمبر) أجلتا بسبب مشاركة شباب بلوزداد و وفاق سطيف في مباراة الكأس الممتازة التي ستجري يوم الاربعاء 1 نوفمبر (سا 00ر17) بملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة).
و فيما يلي البرنامج الكامل للجولة العاشرة:
الجمعة 3 نوفمبر:
في بسكرة: اتحاد بسكرة - اتحاد البليدة (سا 00ر15)
في المدية: أولمبي المدية - اتحاد الجزائر (سا 00ر16)
في بولوغين: مولودية الجزائر - نادي بارادو (سا 00ر16)
في سيدي بلعباس: اتحاد بلعباس - دفاع تاجنانت (سا 00ر16)
السبت 4 نوفمبر:
في ملعب لم يحدد بعد: اتحاد الحراش - نصر حسين داي
في قسنطينة: شباب قسنطينة - شبيبة الساورة (سا 00ر16)
الثلاثاء 7 نوفمبر:
في الجزائر (20 أوت): شباب بلوزداد - مولودية وهران (سا 00ر16)
في سطيف: وفاق سطيف - شبيبة القبائل (سا 00ر17).