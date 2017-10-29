الرابطة الأولى :تأجيل مباراتي ش. بلوزداد/م. وهران و و. سطيف/ش. القبائل

29/10/2017 - 17:51

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم تأجيل  مباراتي شباب بلوزداد/مولودية وهران و وفاق سطيف/شبيبة القبائل المبرمجتين  لحساب الجولة العاشرة للرابطة الأولى  إلى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر, حسب  ما أعلنت عنه الهيئة الكروية هذا الأحد على موقعها الرسمي.

هاتان المباراتان اللتان كانتا مبرمجتين لنهاية الأسبوع الجاري (3 و 4  نوفمبر) أجلتا بسبب مشاركة شباب بلوزداد و وفاق سطيف في مباراة الكأس الممتازة  التي ستجري يوم الاربعاء 1 نوفمبر (سا 00ر17) بملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة).

            و فيما يلي البرنامج الكامل للجولة العاشرة:

            الجمعة 3 نوفمبر:

في بسكرة:           اتحاد بسكرة - اتحاد البليدة (سا 00ر15)

في المدية:            أولمبي المدية - اتحاد الجزائر (سا 00ر16)

في بولوغين: مولودية الجزائر - نادي بارادو (سا 00ر16)

في سيدي بلعباس:   اتحاد بلعباس - دفاع تاجنانت (سا 00ر16)

          السبت 4 نوفمبر:

في ملعب لم يحدد بعد: اتحاد الحراش - نصر حسين داي

في قسنطينة: شباب قسنطينة - شبيبة الساورة (سا 00ر16)

          الثلاثاء 7 نوفمبر:

في الجزائر (20 أوت): شباب بلوزداد - مولودية وهران (سا 00ر16)

في سطيف: وفاق سطيف - شبيبة القبائل (سا 00ر17).

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

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