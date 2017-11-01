الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

ترحم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر) على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر1954.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية وضع الرئيس بوتفليقة إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية وقبل الراية الوطنية.

وحضر المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة والوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير المجاهدين الطيب زيتوني والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو.