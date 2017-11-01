الجائزة الدولية الكبرى للجزائر: الجزائري عبد الرؤوف بن قايو يفوز بالمرحلة الثانية

فاز الدراج الجزائري عبد الرؤوف بن قايو من نادي الأطلس البليدي هذا الأربعاء بطواف الجزائر, الذي يدخل في إطار الجائزة الدولية الكبرى للدراجات بالجزائر, و التي تنظم بين 31 أكتوبر و 3 نوفمبر, بحضور 71 عداء يمثلون 13 فريق من خمسة بلدان.

و تجاوز الجزائري خط الوصول بتوقيت قدره (48 د و 58 ثا), متفوقا على الأوكراني هالوفاش اوليكساندور من فريق النصر الإماراتي (48 د و 38 ثا), بينما عادت المرتبة الثالثة إلى الجزائري حمزة ياسين من نادي المجمع الرياضي البترولي (48 د و 58 ثا).

وعبر بن قايو عن سعادته بهذا الفوز خاصة انه يتزامن مع الاحتفال بالذكري الـ 63 للثورة التحريرية المباركة. وقال"لقد كان السباق سريعا بحضور الدراج الأوكراني المعروف بقوته في السرعة النهائية. والحمد لله, لقد كانت لي الكلمة الأخيرة".

و نظم السباق في مسار مغلق يمتد على مسافة 48 كلم, حيث اختتم في 30 دورة, و قد تم إعطاء إشارة الانطلاقة من طرف وزيري الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و الثقافة عز الدين ميهوبي, رفقة والي الجزائر عبد القادر زوخ.

و انفرد هالوفاش اوليكساندور من فريق النصر الإماراتي و عبد الرؤوف بن قايو من الأطلس البليدي بمقدمة السباق بداية من الدورة العاشرة للمسار المسطر حول المجلس الشعبي الوطني, تحت أنظار الجمهور العاصمي الذي اغتنم هذه الفرصة للاستمتاع عن قرب بمرور العدائين.

و استحوذ هذا الثنائي على طليعة السباق بفارق معتبر على ملاحقيه, سيما دراجي المجمع البترولي و نادي سوفاك, الذين سقطوا في فخ عدائي المقدمة اللذان كانا يسيران بمعدل سرعة تقارب 39 كلم في الساعة.

و ستجري المرحلة الثالثة من الجائزة الدولية الكبرى للدراجات بالجزائر بداية من يوم الخميس انطلاقا من بلدية بئر توتة مرورا بمدينة تيبازة على مسافة 139 كلم.