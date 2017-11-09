ورقلة :37 جريحا في حادث مرور بالقرب من تقرت

أصيب 37 شخصا بجروح في حادث مرور وقع أمسية أمس الأربعاء على الطريق الوطني رقم (3 ) على بعد 42 كلم من مدينة تقرت بولاية ورقلة ي وفقا لما علم هذا الخميس من الحماية المدنية.

ووقع الحادث حينما اصطدمت حافلة لنقل المسافرين تضمن خط حاسي مسعود / بجاية كان على متنها 50 راكبا بجمل كان بصدد عبور الطريق ي مما تسبب في جرح 37 شخصا من بينهم ثلاثة قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان حسب ذات المصدر .

وجرى نقل الأشخاص 34 الآخرين الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إلى المؤسسة الإستشفائية سليمان عميرات بتقرت ي حيث غادر من بينهم لحد الآن 6 أشخاص المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة كما أشير إليه .

كما تنقلت السلطات المحلية إلى عين المكان للتعرف على حيثيات الحادث والإطلاع على ظروف التكفل بالضحايا.

وجرى تخصيص 6 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية و 5 أخرى تابعة للقطاع الصحي إضافة إلى عتاد للتدخل من سوناطراك والحماية المدنية حيث دامت العملية إلى غاية الساعات الأولى من صباح فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقا للوقوف على ملابسات هذا الحادث.