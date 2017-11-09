باحثون يكتشفون تقنية جديدة للقضاء على السرطان خلال ثلاثة أيام

توصل باحثون في جامعة نورث ويسترن بمدينة ايفانستون الأمريكية إلى تقنية جديدة يمكنها القضاء على السرطان في غضون ثلاثة أيام.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر بيوميدكال" أن الخلايا السرطانية لا هوادة فيها وتمتلك القدرة المدمرة لتطوير المقاومة للعلاجات الحالية ومع ذلك فالباحثون حددوا نقطة ضعف السرطان وقد أدى الاكتشاف إلى القضاء على هذا المرض تقريبا في ثقافة الخلية.

وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تستند إلى تغيير بنية الكروماتين في الخلايا السرطانية بما يسهل تدميرها حيث أنه في نواة الخلية يتم تغليف الحمض النووي حول بروتين يسمى (هيستونيس) بينما وظيفة الكروماتين هي تحزيم الشفرة الوراثية بدقة في نواة الخلية كما أنه يمكنه تنظيم أي من الجينات تعمل وأيها تتوقف.

وتابع الباحثون بأنه في الخلايا السرطانية يساعد الكروماتين الخلايا على التطور والتكيف مع علاجات السرطان مما يسمح لهم البقاء على قيد الحياة.

وتسمى التقنية الجديدة المجهر الموجي الجزئي وتمكن من رصد الوقت الحقيقي للكروماتين في الخلايا الحية كما تسمح لهم بتقييم الكروماتين على نطاق واسع من 20- 200 نانومتري والتي يقولون أنها النقطة الدقيقة التي يؤثر فيها تكوين السرطان على الكروماتين.

واستخدموا تلك التقنية لرصد الكروماتين في الخلايا السرطانية المستزرعة ووجدوا أن لديه كثافة تعبئة محددة مرتبطة بالتعبير الجيني الذي يساعد الخلايا السرطانية على التهرب من العلاجات وأن كثافة التعبئة اللونية غير المتجانسة كانت مرتبطة ببقاء الخلايا السرطانية دونما استجابة للعلاج الكيميائي .

وافترض الباحثون أن تغيير بنية الكروماتين لجعله أكثر تنظيما يمكن أن يكون أحد الطرق لتعزيز ضعف الخلايا السرطانية للعلاجيوأنه يمكن تعديل هيكل الكروماتين عن طريق تغيير الشوارد في نواة الخلايا السرطانية.

واختبر الفريق هذه الاستراتيجية باستخدام اثنين من الأدوية التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وهما سيليكوكسيب وديجوكسين يووجدوا أنه في غضون يومين أو ثلاثة أيام توفيت كل الخلايا السرطانية تقريبا لأنها لم تستطع الاستجابة أو التكيف مع العلاجات التي تستهدفها.