اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض فى الحجم ودرجة الحرارة

اكتشف علماء الفلك كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية يقع أعلى المنطقة التى توجد خارج نظامنا الشمسي مباشرة.

ومن المتوقع أن يفيد العلماء في الكشف عن الكائنات الفضائية والحياة على الكواكب الأخرى، وهو يحمل اسم Ross 128 b ويدور حول نجم Ross 128 الذي يبعد 11 سنة ضوئية فقط من كوكب الأرض، ويتوقع العلماء أن يكون Ross 128 b له أرض صخرية ومعتدلة مثل الأرض، بالإضافة إلى أن حجمه ودرجة حرارته مشابهة لكوكبنا.

وعلى عكس الكواكب الصخرية القريبة الأخرى، كوكب Ross 128 b منفصل عن محيطه لأن نجمه المضيف لا ينفجر بشكل منتظم، ونشر فريق دولى من علماء الفلك اليوم الأربعاء ورقة توضح اكتشاف الكوكب فى مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.

ووفقا لـ موقع cnet الأمريكي، النجم الذي يدور حوله كوكب Ross 128 b من نوعية M dwarf الشائعة فى تلك المنطقة التي توجد خارج نظامنا الشمسي.

ويأمل علماء الفلك الذين يدرسون Ross 128 b أن يتمكن الجيل القادم من التليسكوبات التى سيتم إطلاقها فى غضون سنوات قليلة من تحديد أى نوع من الغلاف الجوى يحمله Ross 128 b، بالإضافة إلى التحقق من علامات الحياة، بما فى ذلك وجود الأكسجين.

من الجدير بالذكر أن كوكب Ross 128 b هو ثانى أقرب كوكب شبيه بالأرض معروف حتى الآن، ويأتى بعد كوكب Proxima Centauri b الذى يبعد عن الأرض 4 سنوات ضوئية فقط.