رخصة خاصة للغياب عن العمل مدفوعة الأجر يوم الاقتراع 23 نوفمبر

تمنح " رخصة خاصة للغياب" عن العمل مدفوعة الأجر يوم الاقتراع الخاص بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية (23 نوفمبر) ،لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، بهدف تمكين الهيئة الناخبة من ممارسة حقها في التصويت، حسبما جاء اليوم الخميس في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .

وأوضح المصدر ذاته أنه " تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية المقرر يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17 - 246 المؤرخ في 04 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 أوت سنة 2014، وقصد تمكين الهيئة الناخبة من ممارسة حقها في التصويت ، تمنح رخصة خاصة للغياب لليوم المذكور ، مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات ، مهما لكان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة " .

وأوضح نفس المصدر انه " يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب ".