الرابطة المحترفة الأولى (الجـولة 12) : شباب قسنطينة يتمسك بالصدارة ووفاق سطيف يرتقي للمركز الثالث

انتهت الدفعة الثالثة والأخيرة للجولة 12 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي انطلقت يوم الخميس وتواصلت يومي الجمعة والسبت، بفوز وفاق سطيف على نادي بارادو (2-1) في القمة المصغرة، في الوقت الذي افتك فيه صاحب المركز الأخير، اتحاد البليدة نقطة ثمينة من شباب بلوزداد (1-1) على ميدان هذا الأخير، وفرض نصر حسين داي التعادل السلبي في بسكرة.

وأهم ما ميز هذه الجولة هو تحقيق شباب قسنطينة لفوز جديد على ميدان الشهيد حملاوي بقسنطينة على حساب الضيف مولودية وهران (1-0) ليدعم مركزه الريادي ويبتعد عن اقرب مطارديه شبيبة الساورة التي حققت مفاجأة الجولة على حساب اتحاد الجزائر (2-0) بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وبفضل الهدف الوحيد الذي أمضاه الهداف الحالي للبطولة، أمين عبيد، الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف، أطاح شباب قسنطينة أمام الآلاف من أنصاره بالضيف مولودية وهران في مباراة عاني فيها أبناء المدرب عبد القادر عمراني الأمرين أمام منافس لعب إلي أخر رمق من اجل تعديل النتيجة.

بهذا الفوز يرفع "السنافر"رصيدهم إلى 27 نقطة في الصدارة بينما يحتل "الحمراوة"المرتبة الخامسة ب17 نقطة.

وسجلت شبيبة الساورة مفاجأة من العيار الثقيل، يوم الخميس، بإسقاطها للمضيف اتحاد الجزائر ب(2-0)، وهو الفوز الذي سمح لها بتدعيم مركز الوصافة برصيد 23 نقطة، أما"سوسطارة"فتتدحرج في الترتيب إلى المركز 12 برصيد12 نقطة بعد خسارتين متتاليتين بملعبها، لكن تنقصها ثلاث مقابلات متأخرة ستكون أولاها أمام الجار مولودية الجزائر يوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية في ديربي عاصمي واعد.

وفي سطيف، حقق الوفاق المحلي الأهم بتسجيله لفوز صعب لكنه ثمين على بارادو(2-1)، لينفرد بذلك بالمركز الثالث، ب 20 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن الرائد القسنطيني، في انتظار إجراء مباراته المتأخرة أمام اتحاد الجزائر.

أما نادي بارادو الذي عدل النتيجة بواسطة بن عياد (د 64) بعد 5 دقائق من دخوله الميدان، فقد صمد بشجاعة غلى غاية الدقيقة (75) قبل ان يتلقى الهدف الثاني القاتل.

من جهتها، ارتقت مولودية الجزائر إلى المرتبة الرابعة برصيد 18 نقطة، بعد فوز صعب على الضيف دفاع تاجنانت (2-1)، بفضل المدافعين حشود وبدبودة مقابل هدف اللاعب المالي جودجو.

وتراجع دفاع تاجنانت بعد هذا التعثر إلى الصف 13 مؤقتا ب11 نقطة.

وانتهت مواجهة أولمبي المدية بالضيف شبيبة القبائل دون فائز(0 -0) وهي النتيجة التي لا تخدم أي طرف بالنظر إلى حاجتهما الماسة إلى النقاط قصد الابتعاد عن منطقة الخطر، هذا وتحتل الشبيبة الصف التاسع برصيد 15 نقطة، أما الاولمبي فيتواجد في الرتبة العاشرة مؤقتا ب13 نقطة.

من جهته عاد فريق اتحاد بلعباس بالنقاط الثلاث من رحلته إلي العاصمة عندما تغلب على مضيفه اتحاد الحراش ب(2-1)، وهي النتيجة التي تسمح لأبناء شريف الوزاني من وضع حد لسلسلة النتائج السلبية والارتقاء إلى الصف السابع بمجموع 16 نقطة.بالمقابل عاد اتحاد الحراش إلى نقطة الصفر، حيث يحتل المركز 15 وما قبل الأخير ب9 نقاط .

وعرفت المباراتان الأخيرتان لهذه الجولة لهذا اليوم السبت، تسجيل التعادل في كل من بسكرة وملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة، حيث نجح الضيفان نصر حسين داي واتحاد البليدة من العودة بنقطة ثمينة قد تحقق لهما "الدكليك"في الجولات القادمة.

ويستحق اتحاد البليدة الذي فرض التعادل على شباب بلوزداد، كل الثناء، كونه كان مرشحا بقوة لتحقيق الهزيمة، فيما يبقى شباب بلوزداد دون فوز منذ تسعة جولات، مسجلا خلالها 8 تعادلات وهزيمة واحدة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية