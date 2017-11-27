رئيس الشركة الجزائرية للصيدلة للإذاعـة : يجب الانتقــال إلى مرحـلة إنتــاج جــديـدة تتــجاوز الأدويــة الجنيســة

شدد الدكتور فريد بن حمدين رئيس الشركة الجزائرية للصيدلة على ضرورة التفكير في الانتقال إلى مرحلة إنتاج جديدة تتعدى إنتاج الأدوية الجنيسة بعد بلوغ نسبة 50 بالمائة من تغطية سوق الدواء بالمنتوج الوطني و المساهمة في تقليص نسبة فاتورة استيراد الأدوية إلى 25 بالمائة .

وأفاد بن حمدين لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن 90 بالمائة من الأدوية التي تنتج محليا هي أدوية جنيسة و الوقت قد حان لرفع التحدي و البدء بتقييم الوضعية الحالية والتفكير في إنتاج مواد صيدلانية أخرى مبتكرة من خلال تحضير مشاريع مستقبلية في هذا الاطار.

وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة من الدولة لدعم و تشجيع البحث العلمي نبه الدكتور فريد بن حمدين إلى تسجيل تأخر كبير في هذا المجال حاثا المتعاملين والشركاء الخواص على مرافقة السلطات العمومية في التمويل من أجل استحداث مركز بحث لتطوير صناعة الأدوية باستغلال الطاقات الهامة للباحثين الجزائريين المنتشرين عبر الوطن مع ربط الاتصال بالباحثين الاجانب للاستفادة من خبرتهم.

واستنادا لضيف الثالثة فإنه يتعين إعادة النظر في التكوين بما يتلائم و الأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي قائلا "نحن نبحث عن التكوين النوعي الذي يتطابق و التطورات الحاصلة في مجال إنتاج الادوية عالميا" ، فصيدلي اليوم مطالب بمرافقة المرضى من خلال التربية العلاجية للمصابين بالأمراض المزمنة ،كما أن تدخل الصيادلة الاستشفائيين في انتقاء أدوية المرضى بالتنسيق مع الاطباء و الجراحين و المختصين تزداد أهميته يوما بعد يوم .

المصدر : الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة