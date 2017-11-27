المؤتمر الدائم لأحــزاب أمريكا اللاتينية والكاريبي يجدد دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدد المؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيي اليوم الاحدي دعمه للكفاح العادل للشعب الصحراوي ولحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير .

جاء ذلك خلال الاجتماع العام العادي ال35 للمؤتمر بهندوراسي حيث جدد خلاله المشاركون دعمهم "للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل نيل حقه المشروع في الحرية وتقرير المصيرو اجمعوا على حث حكومات بلادهم من أجل دعم حل عاجل لهذا النزاع يضمن تقرير المصير لهذا الشعب.

كما جدد المؤتمر دعمه للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر من أجل إيجاد حل عادل ودائم للنزاع فيها يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير ويساهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة .

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان الاجتماع كان مناسبة للسفير والديبلوماسي الصحراوي سليمان الطيب لاطلاع الحضور على آخر مستجدات القضية الصحراوية على الصعيد الأممي والإقليمي .

كما عقد السفير الصحراوي اجتماعات مع مختلف الأحزاب السياسية الحاضرة في هذا اللقاء ي تمحورت حول العلاقات التي تربط جبهة البوليساريو الأحزاب السياسية في منطقة الكاريبي.

المصدر: الاذاعـة الجزائرية