علامات وأعراض شائعة للسرطان، لا ينبغي تجاهلها

يعد السرطان من الأمراض الأكثر فتكاً وإيلاماً. ونظراً لأشكاله المختلفة، وعدم وجود علاج معروف له، فإن ذلك يجعله أكثر الأمراض رعباً.

إن اكتشاف، أو معرفة الأعراض والعلامات التي تشير إلى وجود السرطان، أمر بالغ الأهمية. والواقع أنها مسألة حياة أو موت. ففي أحيان كثيرة، يتجاهل جمهور كبير من الناس أعراض المرض، ويهملون أنفسهم طبيا حتى فوات الأوان.

وقد أبرز موقع هيلثي دوف healthy dove مؤخرا 12 من أعراض السرطان الشائعة التي يجب عدم تجاهلها أبدا، وأن نبقى على اطلاع كامل عليها. إذ إن معرفتها قد تنقذ حياتك أو حياة شخص عزيز.

1- فقدان الوزن السريع:

فقدان الوزن السريع، بلا جهد، عادة ما يكون عارضاً من أعراض سرطانات البنكرياس، أو المعدة أو المريء أو الرئة.

فإذا لاحظت نزولا سريعا في وزنك بين 2.50 و4.50 كلغ على الأقل أسبوعيا، حتى في حال ممارستك لأنشطة رياضية، استشر طبيبك.

2- ألم مجهول السبب:

وجود ألم دائم، مستمر، وغير مبرر طبيا، مؤشر يتطلب الانتباه. خصوصا إذا لم يتلاش بالأدوية العادية. والألم المزمن إما في العظام، أو الدماغ، أو الخصية عارض من أعراض السرطان.

إن آلام الظهر المستمرة، يمكن أن تكون مؤشراً على سرطان المبيض أو القولون. كما أن الصداع المستمر، قد يكون أيضا مؤشرا على سرطان الدماغ.

3- البقع البيضاء في الفم :

الطَلَوان الفَمَوِيّ، أو اللطخة البيضاء، أو الصداف الفموي، عبارة عن بقع بيضاء تظهر في الغشاء المُخاطِي للفم أو اللسان، أو الخد، أو الفرج. وتعتبر حالة من الحالات التي تسبق السرطان، وعادة ما ترتبط بالمدخنين. وقد تؤدي إلى السرطان، إذا أهمل علاجها.

4- تورم القدم :

تورم القدم أو الساق من الأعراض الأكثر شيوعا في السرطان يتجاهلها الرجال والنساء في كثير من الأحيان.

فإذا كان التورم عند النساء في القدم أو الساق، مصحوبا بإفرازات مهبلية أو ألم، فهو مؤشر على سرطان عنق الرحم.

ورغم وجود أسباب أخرى لتورم القدم أو الساق، لكن يجب مراجعة الطبيب فورا إذا كانت مصحوبة بأمراض أخرى.

5- الحمى:

يعتبر وجود حمى مستمرة أو مجهولة السبب سبباً للقلق. حيث يمكن أن يتسبب سرطان الدم، أو سرطان الغدد الليمفاوية، أو أي نوع آخر من سرطانات الدم الأخرى بذلك.

6- نزيف غريب:

من الأسباب التي تدعو إلى القلق ملاحظة نزيف غريب مثل خروج الدم مع السعال. فهذا عارض من أعراض سرطان الرئة أو الحلق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التغيرات في لون البراز، أو الدم في حركات الأمعاء، علامة على سرطان القولون. وبالنسبة للنساء، يمكن أن يرتبط نزيف المهبل غير الطبيعي في كثير من الأحيان بسرطان بطانة الرحم أو سرطان عنق الرحم.

8- كتل غير معروفة السبب:

قد تكون الكتل المجهولة أو التي تظهر فجأة تحت بشرتك، أعراضا شائعة لسرطان الخصية والثدي.

ولأن سرطان الخصية أو الثدي يتطور بسرعة في كثير من الأحيان، يتعين على الرجال والنساء على حد سواء فحص أنفسهم، مرة واحدة في الشهر على الأقل.

9-. تعديل في طبيعة الأمعاء أو المثانة:

إذا لاحظت تغيرات مفاجئة في عادات المثانة أو الأمعاء، يجب تتخذ الاحتياطات اللازمة. كما أن وجود دم في البول، أو ألم عند التبول، يمكن أن تكون نذيراً على شيء خطير.

10- تغييرات في الجلد:

وجود علامة على الجلد، أو عفن، أو ثؤلول أو نمش يتغير لونه أو شكله أو حجمه فجأة، أمر يدعو للقلق.

11- السعال المستمر:

إذا كان سعالك لا يتوقف، يرافقه ضيق في التنفس، أو كحة مصحوبة بدم، راجع طبيبك فورا.

12-حرقة في المعدة:

قد تكون التغيرات في عادات الأكل، أو النظام الغذائي، أو مستويات الإجهاد أسباباً طبيعية للحرقة، غير أن استمرارها وقتا طويلا يدعو للقلق.

وإذا لاحظت أن الحرقة لا تزول، أو ازدادت سوءا مع الأيام، بادر إلى مراجعة الطبيب فورا. فهو مؤشر على سرطان الحلق أو المعدة.