مختار حسبلاوي للإذاعة : 80 مؤسسة استشفائية جديدة سيتم استلامها قريبا

أكد وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أن أكثر من 80 مؤسسة استشفائية جديدة سيتم استلامها قريبا منها مراكز لمكافحة السرطان ستدخل حيز الخدمة في 2018 .

وأثار حسبلاوي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة مشكل النقائص المسجلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية و التي حصرها في التسيير خصوصا بالمراكز الاستشفائية الجامعية مشيرا إلى العمل بالشراكة مع مختلف القطاعات لوضع تدابيرجديدة لهذا الغرض.

وذكر المسؤؤل الأول عن قطاع الصحة أن تسيير الادوية عبر نظام الاعلام الآلي يعد من أولويات الوصاية في الوقت الراهن مع ترشيد موارد الدولة باستغلالها أحسن استغلال مشيرا إلى ما أسماه تبذير كبير مسجل في استعمال الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية والصيدليات.

وعلى هذا الأساس كشف حسبلاوي أن دائرته الوزارية تحضر حاليا لاطلاق "صيدلية المستشفيات" التي ستتكفل بتسيير الأدوية في مختلف الهياكل العمومية والخاصة انطلاقا من الصيدلية المركزية للمستشفيات وحتى وصولها إلى سرير المريض و العمل أيضا على تنصيب جهاز مركزي لتحضير بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان حتى يتم إعفاء الأطباء كليا من تسيير مخزون الأدوية.

وفي سياق إعادة تنظيم القطاع نبه الوزير إلى وضع تشكيل لأطباء ومفتشين لتشريح واقع المنظومة الصحية من أجل تقييم نشاطات الهياكل الصحية تحسبا لتقديم مشروع يتضمن اقتراحات ملموسة لإعادة تنظيم مختلف أنظمة الخدمات ومصالح قطاع الصحة إلى الوزير الأول مبرزا أهمية توفير وسائل جديدة للاستثمار في النشاطات بدل الاستثمار في الهياكل فقط.

وعبر حسبلاوي من جهة أخرى عن استعداده للإستماع لانشغالات الأطباء المقيمين خلال لقائه بممثليهم هذا الثلاثاء وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف قائلا " إن الوزارة تولي أهمية بالغة لتكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي وتعمل من أجل ترقية ظروف العمل في كل المؤسسات الاستشفائية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة