ميهوبي يشرف على إطلاق اسم الحاج محمد الطاهر فرقاني على المسرح الجهوي لقسنطينة

أشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الاثنين بقسنطينة على إطلاق اسم الراحل محمد الطاهر فرقاني (1928-2016) على مبنى المسرح الجهوي للمدينة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أوضح الوزير بأن إطلاق إسم عندليب سيرتا على مبنى المسرح الجهوي للمدينة جاء بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مبرزا بأن"رئيس الدولة يكن لمحمد الطاهر فرقاني ولكل الفنانين كل الاحترام والتقدير".

وذكر ميهوبي في هذا السياق بإسهام شيخ المالوف بلا منازع الذي وصفه ب"أسطورة الفن في البلاد"والذي حمل -كما قال- في قلبه الموسيقى العريقة الجزائرية ونقلها إلى خارج حدود البلاد.

وأعلن ميهوبي كذلك بأن المعهد الجهوي للتكوين في الموسيقى بوهران سيطلق عليه هو أيضا اسم أيقونة الأغنية الوهرانية الراحل بلاوي الهواري(1926-2017) وذلك"تكريما وعرفانا لأيقونة الفن الجزائري"، مذكرا بأن المعهد الوطني العالي للتكوين في الموسيقى بالجزائر العاصمة أطلق عليه هو الآخر اسم الموسيقار المصري محمد فوزي ملحن النشيد الوطني الجزائري"قسما"وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك تعبيرا"عن عرفان الجزائر للدعم والمساعدة التي قدمها لها".

وسلم الوزير خلال هذا الحفل حوالي 20 بطاقة مهنية لفنانين من قسنطينة.

كما يتضمن برنامج زيارة ميهوبي إلى قسنطينة قيامه بتدشين المكتبة العمومية الرئيسية بباب القنطرة بوسط المدينة قبل أن يؤدي زيارة إلى الشيخ قدور درسوني بمنزله أحد الأسماء البارزة في عالم المالوف القسنطيني.

ومن المرتقب كذلك أن يشرف الوزير مساء اليوم على فتتاح الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للمالوف بالمسرح الجهوي محمد الطاهر فرقاني وهي التظاهرة التي تدوم إلى غاية 7 ديسمبر الجاري.

الـمصـدر : الإذاعــة الجزائريـة + واج