إرهابي يسلم نفسه للسلطات الأمنية بأدرار

06/12/2017 - 15:14

سلم إرهابي نفسه هذا الأربعاء للسلطات  الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار وتم استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و  ذخيرة كانت بحوزته, حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش  الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسهي صباح اليوم 06 ديسمبر 2017 للسلطات الأمنية  بالقطاع العسكري لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بالمسمى " م.  لكحل"ي الذي كان بحوزته مسدس رشاش  من نوع كلاشنيكوف وأربعة  مخازن  وقنبلتين  يدويتين وكمية من الذخيرة. الإرهابي كان قد التحق بالجماعات  الإرهابية سنة 2012 ".

"إن هذه النتائج تؤكد من جديد على نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في  القضاء على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا", يضيف بيان  وزارة الدفاع الوطني.

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