خطيب المسجد الأقصى للإذاعــة : القدس تخـــوض معركتها الأخيرة فإما الانتــصار أو الفاجعــة

أكد خطيب المسجد الأقصى تيسيري التميمي أن الشعب الفلسطيني مطالب بالتحرك بكل أطيافه للتصدي للاحتلال الاسرائيلي وقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان المحتل الذي جعل المنطقة على فوهة بركان .

وأوضح تيسر التميمي في تصريح للاذاعة الجزائرية الأمر لا يتعلق بمسيرات ومظاهرات ومواجهات بالحجارة وأكد أن المعركة اليوم هي معركة القدس الأخيرة فإما الانتصار أو الفاجعة.

من جهته أكد خطيب المسجد الكبير بالعاصمة ، الجمعة، أن الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لدولة اسرائيل المزعومة، معناه أن كل حلول السلام تذهب هباء منثورا وان كل مبادرات السلام الدولية والعربية والاسلامية باءت بالفشل ، محذرا من العواقب الوخيمة على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الاسلامية باولى القبلتين.

ووصف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، بالتعسفي، موضحا أن موقف الجزائر الداعم والمساند لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ثابت .

شهيدان و1114 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال يومين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال اليومين الماضيين أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة 1114 اخرين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن 954 إصابة تم علاجها ميدانياً في حين نقلت 160 إصابة إلى مستشفيات الضفة وغزة والقدس.

وأوضحت أن إصابات الضفة والقدس بلغت 935 أما إصابات غزة فبلغت 179 وأن من مجمل الإصابات 5 خطيرة جميعها في قطاع غزة فيما وصفت معظم الإصابات بالطفيفة وعدد منها بالمتوسطة.

وانطلق مئات الآلاف من المتظاهرين الجمعة في مختلف العواصم والمدن العربية والعالمية في تظاهرات احتجاجية ضد اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل حيث شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرة وصفت "بغير المسبوقة" بالنظر الى عدد المشاركين فيها والذين رددوا هتافات تشجب القرار الأمريكي وتحيي صمود المقدسيين ودفاعهم المستميت عن المسجد الأقصى .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج