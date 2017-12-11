الجـــزائر تحـيي هــذا الاثــنين الذكــرى الـ 57 لمـظــاهــرات 11 ديــسـمـبــر 1960

تحيي الجزائر هذا الاثنين الذكرى الـ 57 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي تعد من بين المحطات و الانجازات الحاسمة في عمر الثورة الجزائرية المجيدة ، على أن يشرف وزير المجاهدين الطيب زيتوني على الاحتفالات الرسمية من أقصى الجنوب الجزائري بإليزي.

و بينت مظاهرت 11 ديسمبر 1960 مدى عزم الشعب في الاستقلال و الحرية و عكس جميع مخططات المستعمر، حيث بعثرت أوراق ديغول و أفشلت مخططاته التي أتى بها متواريا خلف شعار الجزائر جزائرية من اجل كسب صمت الشعب الجزائري الذي رد عليه بمظاهرات أثبتت رفضه لأن يكون فرنسا .

وأوضح الدكتور والباحث لزهر بالديبة أن المظاهرات كانت جد حساسة في تاريخ الثورة التي اشتد عليها الخناق جراء مخطط شال العسكري وتزامنت مع بداية المفاوضات التي حاول من خلالها ديغول القضاء على الثورة من الداخل والخارج، وجاءت هذه المظاهرات بإفشال مخططات ديغول السياسية والعسكرية.

من جانبه أوضح المجاهد محمد بن طالب الذي عاش المظاهرات و هو لم يتعدى 13 عام، بان المظاهرات أفشلت جميع مخططات ديغول وبينت للعالم أن الثورة يقودها شعب يرفض جميع أنواع المساومات و الأساليب الاغرائية.

ونتج عن هذه المظاهرات إدراج القضية الجزائرية في المحافل الدولية كهيئة الأمم المتحدة .

وتحتضن مختلف المدن الجزائرية الاحتفالات بالذكرى الـ 57 ، بينما تحتضن اليزي الاحتفالات الرسمية نظرا لبعدها التاريخي ، حيث تعد معقلا و خزانا حقيقيا للثورة كما قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني ، مضيفا أن اختيار إليزي ومرتفعات الطاسيلي أزجر يعد وفاء لوصية المجاهدين و الشهداء لتنمية المنطقة النائية وتمكين أبنائها من الإنارة و الماء و التكوين و التعليم .

المصدر : أغيلاس مقراني/ الاذاعة الجزائرية